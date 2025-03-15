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14 марта, 21:12

Юрий Куклачёв вновь обменялся кольцами с супругой Еленой после 55 лет брака

Юрий и Елена Куклачёвы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuklachevcats

Юрий и Елена Куклачёвы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuklachevcats

Основатели самой известной цирковой династии в России Юрий и Елена Куклачёвы 14 марта отметили «изумрудную свадьбу». По случаю 55-летия совместной жизни артисты повторно зарегистрировали брак в казанском Центре семьи «Казан».

Напомним, что пять лет назад, когда Куклачёвы отмечали «золотую свадьбу», пара уже обновляла клятвы в Ялте. Как сообщил народный артист РСФСР aif.ru, они с супругой «отмечают День свадьбы по-московски, по-крымски, а теперь будут ещё и по-татарски».

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Ранее Life. ru писал, что певец Григорий Лепс готовится к свадьбе со своей молодой избранницей Авророй Кибой. Артист планирует торжество летом и, по оценкам экспертов, может потратить на него до 3 миллионов рублей.

Антон Голыбин
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