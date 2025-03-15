Юрий Куклачёв вновь обменялся кольцами с супругой Еленой после 55 лет брака
Юрий и Елена Куклачёвы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuklachevcats
Основатели самой известной цирковой династии в России Юрий и Елена Куклачёвы 14 марта отметили «изумрудную свадьбу». По случаю 55-летия совместной жизни артисты повторно зарегистрировали брак в казанском Центре семьи «Казан».
Напомним, что пять лет назад, когда Куклачёвы отмечали «золотую свадьбу», пара уже обновляла клятвы в Ялте. Как сообщил народный артист РСФСР aif.ru, они с супругой «отмечают День свадьбы по-московски, по-крымски, а теперь будут ещё и по-татарски».
Ранее Life. ru писал, что певец Григорий Лепс готовится к свадьбе со своей молодой избранницей Авророй Кибой. Артист планирует торжество летом и, по оценкам экспертов, может потратить на него до 3 миллионов рублей.