В коррупционном деле экс-замглавы МО Иванова могут появиться новые эпизоды
В деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова могут быть выявлены новые коррупционные эпизоды. Следственные органы расширяют круг возможных нарушений, стало известно ТАСС.
«Экс-замминистра обороны мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но в том числе и в другие периоды времени», — пришли к выводу следователи на основе полученных результатов расследования.
Напомним, Иванов был задержан 24 апреля 2024 года по подозрению в получении крупной взятки, связанной с его работой в строительной отрасли в интересах Министерства обороны России. В конце января дело генерала было передано в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме.
Telegram / Минобороны России