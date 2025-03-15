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15 марта, 02:17

В коррупционном деле экс-замглавы МО Иванова могут появиться новые эпизоды

В деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова могут быть выявлены новые коррупционные эпизоды. Следственные органы расширяют круг возможных нарушений, стало известно ТАСС.

«Экс-замминистра обороны мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но в том числе и в другие периоды времени», — пришли к выводу следователи на основе полученных результатов расследования.

Миллиардеры в погонах. Топ-5 генералов Минобороны, обвинённых в коррупции в 2024 году
Миллиардеры в погонах. Топ-5 генералов Минобороны, обвинённых в коррупции в 2024 году

Напомним, Иванов был задержан 24 апреля 2024 года по подозрению в получении крупной взятки, связанной с его работой в строительной отрасли в интересах Министерства обороны России. В конце января дело генерала было передано в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме.

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