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Регион
15 марта, 05:06
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«Сбоку-припёку»: Пушков заткнул британского министра после попытки диктовать России условия

Пушков призвал МИД Британии «тихо посидеть в сторонке» и не лезть в переговоры

Российский сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на заявление главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми по поводу переговоров по Украине. Член Совфеда посоветовал дипломату воздержаться от комментариев и не вмешиваться в процесс, в котором Лондон не играет никакой роли.

По мнению Пушкова, требование Лэмми о принятии Россией предложения о прекращении огня «без каких-либо условий» не имеет под собой оснований. Он напомнил что Британия до сих пор выступает против любых переговоров и настаивает на продолжении боевых действий.

«Полагаю, главе МИД Британии, которая во всей истории с урегулированием конфликта вообще сбоку-припёку, поскольку выступает против переговоров как таковых, лучше бы помолчать и тихо посидеть в сторонке. Его мнение заранее известно, никакого интереса оно не представляет. Британия не играет никакой роли в переговорах, а потому никаких требований выдвигать не может», — написал Пушков в своём Telegram.

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Ранее на выходку британского министра отреагировал и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он посоветовал Лэмми засунуть эту идею туда, «откуда она и вылезла».

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Антон Голыбин
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