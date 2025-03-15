«Сбоку-припёку»: Пушков заткнул британского министра после попытки диктовать России условия

Российский сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на заявление главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми по поводу переговоров по Украине. Член Совфеда посоветовал дипломату воздержаться от комментариев и не вмешиваться в процесс, в котором Лондон не играет никакой роли.

По мнению Пушкова, требование Лэмми о принятии Россией предложения о прекращении огня «без каких-либо условий» не имеет под собой оснований. Он напомнил что Британия до сих пор выступает против любых переговоров и настаивает на продолжении боевых действий.

«Полагаю, главе МИД Британии, которая во всей истории с урегулированием конфликта вообще сбоку-припёку, поскольку выступает против переговоров как таковых, лучше бы помолчать и тихо посидеть в сторонке. Его мнение заранее известно, никакого интереса оно не представляет. Британия не играет никакой роли в переговорах, а потому никаких требований выдвигать не может», — написал Пушков в своём Telegram.