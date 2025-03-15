Экс-замгубернатора Брянской области заключили под стражу по делу о взятке

Экс-замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко заключён под стражу до 13 мая 2025 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при строительстве и капитальном ремонте спортивных и жилых объектов. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.