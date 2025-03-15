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Регион
15 марта, 14:27

Экс-замгубернатора Брянской области заключили под стражу по делу о взятке

Сергей Тимошенко. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области

Сергей Тимошенко. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области

Экс-замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко заключён под стражу до 13 мая 2025 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при строительстве и капитальном ремонте спортивных и жилых объектов. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Бывшему заместителю губернатора Брянской области С. М. Тимошенко избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 13 мая 2025 года», — говорится в сообщении.

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Напомним, 14 марта экс-заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере. Против него возбуждено уголовное дело. А ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО директора нижегородского РАНХиГС по делу о взятках.

Мария Любицкая
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