Экс-замгубернатора Брянской области заключили под стражу по делу о взятке
Сергей Тимошенко. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области
Экс-замгубернатора Брянской области Сергея Тимошенко заключён под стражу до 13 мая 2025 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при строительстве и капитальном ремонте спортивных и жилых объектов. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
«Бывшему заместителю губернатора Брянской области С. М. Тимошенко избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 13 мая 2025 года», — говорится в сообщении.
Напомним, 14 марта экс-заместителя губернатора Брянской области Сергея Тимошенко задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере. Против него возбуждено уголовное дело. А ранее сообщалось, что суд отправил в СИЗО директора нижегородского РАНХиГС по делу о взятках.