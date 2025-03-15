Стало известно, кто может стать генсеком ООН после Гутерриша

Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассматривает возможность перехода на пост генсека ООН после Антониу Гутерриша, который сейчас занимает эту должность. Об этом сообщает портал Infobae.

«Процесс ещё не начался», — приводит портал слова Гросси.

В материале уточняется, что глава МАГАТЭ лично подтвердил возможность перехода на новую должность.

Напомним, Рафаэль Гросси занимает должность генсека Международного агентства по атомной энергии с 3 декабря 2019 года. Ранее он также был послом Аргентины в Австрии, Словении, Словакии и международных организациях.