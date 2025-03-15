«Дата выбрана неслучайно»: Смоленский губернатор высказался о попытке поджога музея в Вязьме

Поджигателю музея Неизвестного солдата в Вязьме Смоленской области отягчит наказание тот факт, что он совершил преступление сразу после празднования 82-й годовщины освобождения района от фашистов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Дата была выбрана противниками неслучайно — бутылка с зажигательной смесью была брошена на следующий день после празднования 82-й годовщины освобождения Вязьмы от фашистских захватчиков», — написал глава региона в телеграм-канале.

Анохин отметил, что подозреваемый сильно раскаивается и даже не способен объяснить, почему он «повёлся» на уловки недруга. Молодой человек не может принять то, что оказался лишь инструментом противника, который отработал своё и пойдёт под суд, пояснил политик. Губернатор также поблагодарил силовиков за слаженные действия и оперативное задержание подозреваемого.