Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 15:02

«Дата выбрана неслучайно»: Смоленский губернатор высказался о попытке поджога музея в Вязьме

Губернатор Анохин: Поджигателю музея в Вязьме ужесточат наказание

Поджигателю музея Неизвестного солдата в Вязьме Смоленской области отягчит наказание тот факт, что он совершил преступление сразу после празднования 82-й годовщины освобождения района от фашистов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Дата была выбрана противниками неслучайно — бутылка с зажигательной смесью была брошена на следующий день после празднования 82-й годовщины освобождения Вязьмы от фашистских захватчиков», — написал глава региона в телеграм-канале.

Анохин отметил, что подозреваемый сильно раскаивается и даже не способен объяснить, почему он «повёлся» на уловки недруга. Молодой человек не может принять то, что оказался лишь инструментом противника, который отработал своё и пойдёт под суд, пояснил политик. Губернатор также поблагодарил силовиков за слаженные действия и оперативное задержание подозреваемого.

Двое подростков совершили теракт на железной дороге под Калугой
Двое подростков совершили теракт на железной дороге под Калугой

Напомним, что на днях в Вязьме неизвестный пытался поджечь музей неизвестного солдата. Злоумышленник перелез через забор и бросил бутылку с зажигательной смесью в окно учреждения. В результате пожара повредились пластиковая труба внутри здания, окно и подоконник. Позднее поджигателя задержали. Им оказался 15-летний подросток, возбуждено дело о террористическом акте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar