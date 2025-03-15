Три человека пострадали при взрыве трубы в российском регионе
РИА «Новости»: Три человека пострадали после взрыва трубы на Рязанской НПК
В Рязанской области на территории нефтеперерабатывающей компании (НПК) взорвалась труба. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на местную Единую дежурно-диспетчерскую службу. Предварительно, инцидент произошёл в 10:35, пострадали три человека, их увезли в больницу.
«Взрыв трубы был <...> Три пострадало», — уточнили в агентстве.
Всех пострадавших госпитализировали.
Тем временем пожар на нефтебазе в Туапсе после атак украинских дронов всё ещё тушат. Угрозы нанесения ущерба экологии нет. В ликвидации участвуют порядка двухсот человек. Напомним, что 14 марта около 02:55 мск нефтеперерабатывающий завод был атакован беспилотниками ВСУ.
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