Три человека пострадали при взрыве трубы в российском регионе

В Рязанской области на территории нефтеперерабатывающей компании (НПК) взорвалась труба. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на местную Единую дежурно-диспетчерскую службу. Предварительно, инцидент произошёл в 10:35, пострадали три человека, их увезли в больницу.