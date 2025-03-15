В Петербурге иностранка угодила в СИЗО после попытки дать взятку полицейскому

Суд вынес постановление, избрав в качестве меры пресечения заключение под стражу до 13 мая 2025 года. В пятницу женщина была задержана за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.18.8 КоАП РФ. Она попыталась дать взятку полицейскому, поместив 20 тысяч рублей в пространство между бронежилетом и форменным обмундированием сотрудника. Однако правоохранитель от взятки отказался.