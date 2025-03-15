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15 марта, 16:34

В Петербурге иностранка угодила в СИЗО после попытки дать взятку полицейскому

В Петербурге арестовали иностранку, которая пыталась дать взятку полицейскому

В Санкт-Петербурге арестовали иностранку Зебо И. за попытку дать взятку полицейскому. Инцидент произошёл 14 марта, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Вину она признала, просила у суда запрет определённых действий», — уточнили в ведомстве.

Суд вынес постановление, избрав в качестве меры пресечения заключение под стражу до 13 мая 2025 года. В пятницу женщина была задержана за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.18.8 КоАП РФ. Она попыталась дать взятку полицейскому, поместив 20 тысяч рублей в пространство между бронежилетом и форменным обмундированием сотрудника. Однако правоохранитель от взятки отказался.

Известно, что в России арестованная не имеет социальных связей и не работает. Женщина является гражданкой иностранного государства.

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Ранее за взятку в 4 млн рублей задержали бывшего замгубернатора Брянской области. Сергея Тимошенко заключили под стражу до 13 мая 2025 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при строительстве и капитальном ремонте спортивных и жилых объектов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zoka74

Алена Пенчугина
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