В Петербурге иностранка угодила в СИЗО после попытки дать взятку полицейскому
В Петербурге арестовали иностранку, которая пыталась дать взятку полицейскому
В Санкт-Петербурге арестовали иностранку Зебо И. за попытку дать взятку полицейскому. Инцидент произошёл 14 марта, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
«Вину она признала, просила у суда запрет определённых действий», — уточнили в ведомстве.
Суд вынес постановление, избрав в качестве меры пресечения заключение под стражу до 13 мая 2025 года. В пятницу женщина была задержана за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.18.8 КоАП РФ. Она попыталась дать взятку полицейскому, поместив 20 тысяч рублей в пространство между бронежилетом и форменным обмундированием сотрудника. Однако правоохранитель от взятки отказался.
Известно, что в России арестованная не имеет социальных связей и не работает. Женщина является гражданкой иностранного государства.
Ранее за взятку в 4 млн рублей задержали бывшего замгубернатора Брянской области. Сергея Тимошенко заключили под стражу до 13 мая 2025 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при строительстве и капитальном ремонте спортивных и жилых объектов.
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