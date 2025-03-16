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15 марта, 21:12

Норвежский профессор предрёк Зеленскому большую беду

Профессор Дизен допустил скорый госпереворот в Киеве на фоне абсурда Зеленского

Владимир Зеленский становится всё более оторванным от реальности на фоне ухудшающегося положения ВСУ на всей линии фронта. По мнению профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, совсем скоро бывший комик может быть свергнут в результате госпереворота.

Так эксперт отреагировал на недавнее заявление Зеленского о якобы «выполненных задачах» курской авантюры.

«В то время как война проиграна, выражения становятся всё более абсурдными. Давление на Зеленского сейчас усиливается, и вскоре может произойти государственный переворот», — уверен Дизен.

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Напомним, что Зеленский назвал крах ВСУ в Курской области «выполненной операцией» 14 марта. По его словам, авантюра позволила «снизить давление» на военных на Харьковском и Восточном направлениях. Впрочем, бывший комик умолчал о тысячах попавших в окружение украинцах.

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Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Тимур Хингеев
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