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16 марта, 05:18

МО РФ показало работу дроноводов на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях

Дроны группировок войск «Центр» и «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ в Донбассе, уничтожив живую силу и огневые точки противника. Боевая работа велась на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Дроноводы «Востока» поразили командный пункт ВСУ, уничтожили пикап и сорвали попытку ротации боевиков. Точные удары беспилотников позволили штурмовым группам продвинуться вперёд. На Красноармейском направлении расчёты БПЛА 35-й гвардейской мотострелковой бригады выявили и уничтожили скопления живой силы противника, а также подавили огневые точки подразделений ВСУ.

Работа дроноводов группировок «Центр» и «Восток». Видео © Telegram / Минобороны России

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Ранее стало известно о разгроме элитного украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра» под Красноармейском. Удар по дроноводам ВСУ был произведён почти сразу после их переброски на «горячее» направление.

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Telegram / Минобороны России

Антон Голыбин
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