МО РФ показало работу дроноводов на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях
Дроны группировок войск «Центр» и «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ в Донбассе, уничтожив живую силу и огневые точки противника. Боевая работа велась на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.
Дроноводы «Востока» поразили командный пункт ВСУ, уничтожили пикап и сорвали попытку ротации боевиков. Точные удары беспилотников позволили штурмовым группам продвинуться вперёд. На Красноармейском направлении расчёты БПЛА 35-й гвардейской мотострелковой бригады выявили и уничтожили скопления живой силы противника, а также подавили огневые точки подразделений ВСУ.
Работа дроноводов группировок «Центр» и «Восток». Видео © Telegram / Минобороны России
Ранее стало известно о разгроме элитного украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра» под Красноармейском. Удар по дроноводам ВСУ был произведён почти сразу после их переброски на «горячее» направление.
Telegram / Минобороны России