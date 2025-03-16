МО РФ показало работу дроноводов на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях

Дроны группировок войск «Центр» и «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ в Донбассе, уничтожив живую силу и огневые точки противника. Боевая работа велась на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.