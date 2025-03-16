Многие украинские солдаты, которые находились в Судже, говорили о том, что воевать они не хотят. Но были и другие, — утверждавшие, что готовы к войне до последнего украинца. Об этом в беседе с ТАСС рассказала местная жительница Валентина.

По её словам, среди украинских солдат попадались разные. Было много порядочных людей, которые говорили, что война им не нужна. Однако некоторые заявляли, что будут воевать, пока не умрёт последний украинец. У них в голове укоренилась пропаганда, которой их накачивают киевские власти. Они уверены, что русские плохие, не такие, как они, вспоминала женщина.

Она также упомянула случай, когда капитан ВСУ грозился расстрелять одного из мирных жителей Суджи. Тогда они стояли на одной из улиц, а он подошёл к пожилому человеку и приказал того застрелить.

«Но он был без автомата. А второй, с ним, был с автоматом. Первый начал тянуть у него оружие, говорить: «Дай автомат, я их убью». И мне потом говорит: «Становись за забором, я тебя сейчас убью», — сообщила местная житлеьница.