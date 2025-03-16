«Вставай!» 24-летняя россиянка после комы вспомнила, как умершая тётя вернула её с того света
Жительница Новосибирской области заявила, что покойная тётя вытащила её из комы
Валерия Райхель. Обложка © личный архив / kp.ru
Полгода назад 24-летняя Валерия Райхель из Новосибирской области попала в страшное ДТП. Трагедия изменила жизнь молодой мамы на до и после. Девушка, на пассажирское место которой пришёлся основной удар, месяц пролежала в коме, питалась через трубочку и дышала с помощью ИВЛ. Однако умершая три года назад тётя «вернула её на этот свет».
«Мне приснилась покойная тётя Ира, она очень любила меня, но три года назад умерла. Во сне она меня била по щекам, кричала: «Вставай!». Так, я открыла глаза», — вспоминает историю чудесного спасения Валерия.
Собеседница kp.ru за месяц комы похудела на десять килограмм, у неё атрофировались мышцы. Многие функции — двигать руками и ногами или есть с ложки — пришлось восстанавливать заново. Домой из больницы девушку выписали на инвалидной коляске.
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