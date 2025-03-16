Шанс для ВСУ: Ушаков оценил позицию РФ по предложенному Киевом перемирию

Россия выразила США свои опасения относительно того, что любое временное прекращение огня может быть использовано для перевооружения украинских военных, которые в настоящее время переживают «трудные времена». Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину 13 марта.

«Воспринимаем [призывы Запада и Киева к перемирию] как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена. Российская армия наступает на всех направлениях. И в этой ситуации можем воспринимать как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным», — сказал он, напомнив, что позиции и озабоченности России по этому вопросу «хорошо всем известны».