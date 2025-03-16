Конфликт на Украине мог бы быть разрешён давно, если бы Киев проявил желание к миру, а Запад был более внимателен к российской позиции. Об этом заявил экс-полковник армии США Дэниел Дэвис.

«Украина хочет мира? Та самая Украина, которая не выполнила ключевое требование Минских соглашений о предоставлении автономии и обеспечении прав русскоговорящего населения. В 2022 году они отказались от мира, отказались признать нейтральный статус. Они отказались от мира в 2023 и 2024 годах, отказались и в 2025 году. Украина точно хочет мира?» — спросил он на своём YouTube-канале.