«Точно хочет мира?» В США усомнились в искренности Киева
Аналитик Дэвис: Украинский конфликт можно было закончить, но Киев не хочет мира
Конфликт на Украине мог бы быть разрешён давно, если бы Киев проявил желание к миру, а Запад был более внимателен к российской позиции. Об этом заявил экс-полковник армии США Дэниел Дэвис.
«Украина хочет мира? Та самая Украина, которая не выполнила ключевое требование Минских соглашений о предоставлении автономии и обеспечении прав русскоговорящего населения. В 2022 году они отказались от мира, отказались признать нейтральный статус. Они отказались от мира в 2023 и 2024 годах, отказались и в 2025 году. Украина точно хочет мира?» — спросил он на своём YouTube-канале.
Эксперт указал на то, что Москва с самого начала стремилась решить проблемы через дипломатию. Он отметил, что конфликт мог бы быть предотвращён, если бы Киев не отвергал мирные инициативы России. Дэвис также добавил, что с каждым отказом Россия становилась только более мощной.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев категорически против «замораживания» конфликта с Россией и подписания новых «Минских соглашений». Об этом он заявил на фоне готовности Владимира Путина заключить мир, но с одним нюансом.
Пресс-служба Зеленского