Число погибших при пожаре на концерта в Северной Македонии выросло до 59

Число погибших в результате пожара на дискотеке в городе Кочани на концерте группы DNK в Северной Македонии выросло до 59, 155 человек получили раны различной степени тяжести. Об этом заявил глава МВД Панче Тошковски.

«По информации до 11:30 (13:30 мск), погибли всего 59 человек, из них 35 идентифицированы, из которых 31 жители города Кочани, четыре из Штипа. Число пострадавших по информации до 12:00 (14:00 мск), составляет 155 человек», — сказал он на брифинге.