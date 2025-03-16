Число погибших при пожаре на концерта в Северной Македонии выросло до 59
Пожар на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии. Обложка © Х / doyaksec
Число погибших в результате пожара на дискотеке в городе Кочани на концерте группы DNK в Северной Македонии выросло до 59, 155 человек получили раны различной степени тяжести. Об этом заявил глава МВД Панче Тошковски.
«По информации до 11:30 (13:30 мск), погибли всего 59 человек, из них 35 идентифицированы, из которых 31 жители города Кочани, четыре из Штипа. Число пострадавших по информации до 12:00 (14:00 мск), составляет 155 человек», — сказал он на брифинге.
Глава больницы города Кочани, доктор Кристина Серафимова рассказала, что возраст погибших варьируется от 14 до 27 лет. Согласно информации Минздрава Северной Македонии, 18 пострадавших находятся в критическом состоянии, среди них есть и дети. В городе также началось расследование, по предварительным данным, полиции необходимо задержать четырёх человек, причастных к организации мероприятия.
Напомним, что пожар случился в примерно в 03:00 (05:00 мск). Ранее сообщалось о 50 погибших гостей концерта. Возгорание началось в результате использования пиротехнических средств. На место трагедии приехал премьер Христиан Мицкоски и члены правительства.