Методички те же: Россиянам напомнили, как действовали иноагенты при Иване Грозном

Слово «иноагент» прочно вошло в обиход россиян. Сегодня так называют деятелей различных сфер, которые стремятся очернить нашу страну за иностранное финансирование. Однако их методички совсем не отличаются от тех, что были несколько веков назад.

Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «Царьградом» напомнил, как князь Андрей Курбский противостоял царю Ивану Грозному. По его словам, «иноагент» с помощью западных «информационных технологий» подготовил почву для польской интервенции в Россию.

«Иноагент Курбский рассылал свою переписку [с Иваном Грозным] при помощи польской шляхты по всем дворам Европы, где прямо называл Россию оплотом диктатуры и рабской страной. Делалось это, чтобы очернить страну, представить её злой, дикой и варварской. И это дало плоды», — отметил эксперт.