Методички те же: Россиянам напомнили, как действовали иноагенты при Иване Грозном
Политолог Ярошенко напомнил, что «иноагент» Курбский противостоял Ивану Грозному
Слово «иноагент» прочно вошло в обиход россиян. Сегодня так называют деятелей различных сфер, которые стремятся очернить нашу страну за иностранное финансирование. Однако их методички совсем не отличаются от тех, что были несколько веков назад.
Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «Царьградом» напомнил, как князь Андрей Курбский противостоял царю Ивану Грозному. По его словам, «иноагент» с помощью западных «информационных технологий» подготовил почву для польской интервенции в Россию.
«Иноагент Курбский рассылал свою переписку [с Иваном Грозным] при помощи польской шляхты по всем дворам Европы, где прямо называл Россию оплотом диктатуры и рабской страной. Делалось это, чтобы очернить страну, представить её злой, дикой и варварской. И это дало плоды», — отметил эксперт.
Кстати, про нынешних иноагентах. Ранее минюст внёс в реестр писательницу Боссарт* и политолога Обухова*. А вот юморист Слепаков* захотел добиться снижения иноагентского штрафа за посты, но у него ничего не получилось.
* Признаны Минюстом России иностранным агентом.
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