«Отстранить от государственной кормушки»: Запашный осудил противников России

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный призвал «отстранить от государственной кормушки» артистов, которые выступают против России. Он также раскритиковал звёзд, которые предпочли отмолчаться после начала СВО.

«Их хорошо кормят за государственный счёт, очень сильно. Поэтому полностью отстранить от государственной кормушки. Это очень сильно ударит по их личному благосостоянию и заставит уже принять одну из сторон», — подчеркнул собеседник «Царьграда».