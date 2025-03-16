«Отстранить от государственной кормушки»: Запашный осудил противников России
Запашный призвал лишить государственного финансирования противников России
Эдгард Запашный. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный призвал «отстранить от государственной кормушки» артистов, которые выступают против России. Он также раскритиковал звёзд, которые предпочли отмолчаться после начала СВО.
«Их хорошо кормят за государственный счёт, очень сильно. Поэтому полностью отстранить от государственной кормушки. Это очень сильно ударит по их личному благосостоянию и заставит уже принять одну из сторон», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
Запашный возмутился, что артисты, открыто поддержавшие СВО, не получают рекламных контрактов, в то время как их отмолчавшиеся коллега могут претендовать даже на главные роли.
Напомним, в 2024 году братьев Запашных признали угрозой нацбезопасности Украины. Аналогичные обвинения в своё время получили Ирина Аллегрова, Дима Билан, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Никита Михалков и другие знаменитости.