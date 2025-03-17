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16 марта, 21:12

Захарова назвала грабёж британской традицией за призыв конфисковать активы РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала грабёж одной из английских традиций после чаепития и скачек. Так дипломат прокомментировала заявление бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака о конфискации замороженных российских активов.

«Экс-премьер Британии Сунак призвал как можно скорее похитить миллиардные российские активы, пока ещё не поздно. Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки»,написала Захарова в Telegram-канале.

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Представитель МИД привела в пример пирата Генри Моргана, которого после нападения на корабли и порты Вест-Индии не казнили, а назначили вице-губернатором Ямайки.

«Грабёж и убийства по лицензии — визитная карточка британской короны и служащих ей подданных», — добавила Захарова.

По заявлению Сунака, конфискация замороженных российских активов является моральным долгом Европы перед Украиной. На Украине ранее уже заявили о получении первых денег от Лондона за счёт доходов от замороженных российских активов. Сумма составила примерно $971,3 миллиона. В Госдуме в ответ на это назвали Великобританию главным выгодоприобретателем конфликта на Украине.

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Telegram / Мария Захарова

Лия Мурадьян
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