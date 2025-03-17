Захарова назвала грабёж британской традицией за призыв конфисковать активы РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала грабёж одной из английских традиций после чаепития и скачек. Так дипломат прокомментировала заявление бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака о конфискации замороженных российских активов.

«Экс-премьер Британии Сунак призвал как можно скорее похитить миллиардные российские активы, пока ещё не поздно. Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки», — написала Захарова в Telegram-канале.

Представитель МИД привела в пример пирата Генри Моргана, которого после нападения на корабли и порты Вест-Индии не казнили, а назначили вице-губернатором Ямайки.