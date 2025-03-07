Лондон является одним из главных выгодоприобретателей конфликта на Украине. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя заявление премьер-министра Незалежной Дениса Шмыгаля о том, что Киев получил от Британии 752 миллиона фунтов доходов от российских активов.

«То, что Европа встала на путь агрессии и нарушений международного права, понятно уже давно. А вот и открываются главные выгодоприобретатели. Британцы давно и активно проявляют себя на Украине, а зная, как расходуется западная помощь, мало сомнений в том, что большая часть транша вернётся отмытой в карманы европейских специалистов. И за всё это заплатят кровью украинцы. Сколько же британцы рассчитывают получить с проекта «Украина», если расщедрились на такую сумму?» — задаётся вопросом парламентарий.

По словам Толмачёва, не так давно Запад клятвенно заверял, что заморозка активов РФ лишь мера давления и чистый символизм и никто никому ничего передавать не будет. Однако «джентльмены» на поверку оказываются самыми заурядными ворами, пусть и в мировом масштабе, а знаменитое «слово джентльмена» — напрасное сотрясание воздуха, заключил собеседник Life.ru.