Врач назвала Life.ru 5 продуктов, которые положительно влияют на мужское здоровье

Правильно подобранные продукты способны существенно поддерживать мужское здоровье, помогая организму справляться со стрессами и возрастными изменениями. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова в беседе с Life.ru отметила, что одним из важнейших элементов рациона являются тыквенные семечки, ведь они богаты цинком, который отвечает за уровень тестостерона и здоровье предстательной железы.

Не менее значимую роль играет жирная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами. Эти вещества уменьшают воспаления, защищают сердце, нормализуют давление и улучшают работу мозга. К тому же витамин D, содержащийся в лососе и скумбрии, помогает поддерживать гормональный баланс и укреплять кости, что особенно важно при высоких нагрузках.

Томаты богаты ликопином — мощным антиоксидантом, который снижает риск рака простаты и улучшает работу сердца. Особенно эффективно ликопин усваивается из термически обработанных томатов. Томаты также содержат витамин C и калий, поддерживающие иммунитет и нормальное артериальное давление. Елена Хохлова Врач-диетолог, доктор медицинских наук

В рационе также стоит делать акцент на орехи кешью, так как они являются ценным источником цинка, магния и полезных жиров. Врач подчёркивает, что это отличный продукт для поддержания уровня тестостерона, борьбы со стрессом и поддержания работоспособности в течение дня.

Не менее важное место в списке супер-продуктов для мужчин занимает брокколи, так как содержит сульфорафан — вещество, обладающее мощными антиоксидантными свойствами. Этот овощ способствует защите клеток, уменьшает воспалительные процессы и помогает укреплять иммунную систему.

«Правильный рацион, включающий перечисленные продукты, поможет мужчинам оставаться энергичными, поддерживать здоровье сердца и репродуктивную функцию», — заключила Хохлова.