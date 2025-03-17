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17 марта, 00:12

В МИД России высказались о перспективах возобновления диалога с НАТО

Замглавы МИД Грушко: РФ не видит возможностей для возобновления диалога с НАТО

В настоящее время перспективы возобновления диалога между Россией и НАТО отсутствуют. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Он подчеркнул, что страны альянса перестали рассматривать Москву как партнёра, даже в тех областях, где интересы сторон могли бы пересекаться.

Грушко отметил, что ранее сотрудничество между РФ и НАТО, например, в борьбе с терроризмом, было возможным. Однако сейчас альянс открыто называет Россию прямой угрозой для своих членов и активно развивает военную инфраструктуру.

«Они обозначили Россию в качестве прямой и непосредственной угрозы странам НАТО, а свою военную политику и процесс военного строительства ведут таким образом, чтобы достичь превосходства над нами на всех театрах военных действий», — приводят его слова «Известия».

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Ранее генсек НАТО Марк Рютте закрыл двери в альянс для Украины. Он сообщил, что заявление о вступлении больше не рассматривается. Президент США Дональд Трамп также советовал Киеву забыть о членстве в НАТО.

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Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Артём Гапоненко
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