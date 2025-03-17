Запрет ЕС на доступ к SWIFT для 11 российских банков начал действовать 17 марта

С 17 марта вступают в силу новые ограничения ЕС. Они касаются 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций, которых отключили от системы SWIFT.

Напомним, Совет ЕС утвердили антироссийский пакет санкций в конце февраля. Он включает как экономические, так и персональные меры.