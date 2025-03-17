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16 марта, 23:55

Запрет ЕС на доступ к SWIFT для 11 российских банков начал действовать 17 марта

С 17 марта вступают в силу новые ограничения ЕС. Они касаются 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций, которых отключили от системы SWIFT.

Напомним, Совет ЕС утвердили антироссийский пакет санкций в конце февраля. Он включает как экономические, так и персональные меры.

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Ранее SWIFT считалась основным инструментом для обработки платежей и совершения большинства банковских операций по всему миру. В ответ на антироссийские санкции, начавшиеся в 2014 году, появились альтернативные механизмы. В России сейчас функционирует система передачи финансовых сообщений — СПФС.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergei Elagin

Лия Мурадьян
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