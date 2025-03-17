Врач назвал признаки синдрома «пальца на спусковом крючке»

Щелчки либо ощущение «заедания» при сгибании пальцев могут сигналить о синдроме триггерного пальца, который также называют «пальцем на спусковом крючке». Этот недуг, также известный как теносиновит, возникает из-за воспаления сухожилий. Врач-травматолог Александр Шелепов объяснил, что болезнь затрудняет движение пальцев и может вызывать боль.

«Синдром заключается в том, что палец «защёлкивается» в согнутом положении, а затем резко выпрямляется. Чаще всего страдают большой, безымянный и средний пальцы», — приводит комментарий травматолога «Газета.ru».

Кроме этого, человек может чувствовать боль в области основания пальца или ладони, особенно при движении. Полное разгибание пальца становится трудным. Некоторые могут заметить припухлость вокруг сустава и дискомфорт при использовании пальца.

Разные факторы способствуют развитию синдрома. Повторяющиеся движения или перенапряжение, например, из-за однообразной работы, вызывают микротравмы и воспаления. У некоторых предрасположенность к этому недугу существует из-за анатомических особенностей пальцев. Хронические заболевания, такие как диабет и артрит, увеличивают риск.

Терапия синдрома триггерного пальца включает отдых от нагрузок, холодные компрессы для снятия воспаления, противовоспалительные препараты и специальные упражнения для улучшения гибкости.