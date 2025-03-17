Грушко: Мирный договор не исключает невооружённых наблюдателей на Украине

Мирный договор может предусматривать присутствие невооружённых наблюдателей на Украине. Это будет гражданская миссия, которая следит за выполнением ключевых пунктов соглашения или обеспечивает гарантии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он отметил, что обсуждение международного сопровождения возможно только после разработки самого соглашения. Грушко подчеркнул, что разговоры о миротворческих миссиях в данный момент «попытка поставить телегу впереди лошади».