Грушко: Мирный договор не исключает невооружённых наблюдателей на Украине
Замглавы МИД РФ Александр Грушко. Обложка © Telegram / МИД РФ
Мирный договор может предусматривать присутствие невооружённых наблюдателей на Украине. Это будет гражданская миссия, которая следит за выполнением ключевых пунктов соглашения или обеспечивает гарантии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Он отметил, что обсуждение международного сопровождения возможно только после разработки самого соглашения. Грушко подчеркнул, что разговоры о миротворческих миссиях в данный момент «попытка поставить телегу впереди лошади».
«Возможно обсуждение невооружённых наблюдателей, гражданской миссии, которая будет контролировать выполнение определённых пунктов соглашения, или же гарантийных механизмов. А пока это всего лишь сотрясание воздуха», — приводит комментарий Грушко газета «Известия».
Ранее глава британского правительства Кир Стармер во время видеоконференции «коалиции доброй воли» обозначил планы отправить на Украину более 10 000 военных в качестве миротворцев. Он также сообщил, что Запад достиг согласия и переходит к «операционной фазе».