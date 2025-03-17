Новый посол Франции получил въездную визу в Россию

МИД РФ дал согласие на назначение бывшего постоянного представителя Франции при ООН Николя де Ривьера новым послом страны в России. В Париж от Москвы уже направили необходимое уведомление, а дипломат получил въездную визу, сообщило Министерство иностранных дел.

«После внимательного рассмотрения данного обращения (Парижа) было принято решение об одобрении представленной кандидатуры, о чём французская сторона была уведомлена по дипломатическим каналам», — объявили в министерстве.