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17 марта, 05:31

Новый посол Франции получил въездную визу в Россию

МИД РФ утвердил кандидатуру Николя де Ривьера на пост посла Франции в Москве

Экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьер. Обложка © Организация Объединённых Наций

Экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьер. Обложка © Организация Объединённых Наций

МИД РФ дал согласие на назначение бывшего постоянного представителя Франции при ООН Николя де Ривьера новым послом страны в России. В Париж от Москвы уже направили необходимое уведомление, а дипломат получил въездную визу, сообщило Министерство иностранных дел.

«После внимательного рассмотрения данного обращения (Парижа) было принято решение об одобрении представленной кандидатуры, о чём французская сторона была уведомлена по дипломатическим каналам», — объявили в министерстве.

Также стало известно, что в настоящий момент Николя де Ривьер завершил свою деятельность в Нью-Йорке и получил визу для въезда в Российскую Федерацию.

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Ранее Life.ru сообщил, что 13 марта в Россию приехали посол Дании Йеспер Вар и посол Германии Александр Ламбсдорф. Они около часа находились в российском Министерстве иностранных дел. Политики посетили Москву «в рамках рабочих контактов».

Наталья Афонина
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