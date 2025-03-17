Новый посол Франции получил въездную визу в Россию
МИД РФ утвердил кандидатуру Николя де Ривьера на пост посла Франции в Москве
Экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьер. Обложка © Организация Объединённых Наций
МИД РФ дал согласие на назначение бывшего постоянного представителя Франции при ООН Николя де Ривьера новым послом страны в России. В Париж от Москвы уже направили необходимое уведомление, а дипломат получил въездную визу, сообщило Министерство иностранных дел.
«После внимательного рассмотрения данного обращения (Парижа) было принято решение об одобрении представленной кандидатуры, о чём французская сторона была уведомлена по дипломатическим каналам», — объявили в министерстве.
Также стало известно, что в настоящий момент Николя де Ривьер завершил свою деятельность в Нью-Йорке и получил визу для въезда в Российскую Федерацию.
Ранее Life.ru сообщил, что 13 марта в Россию приехали посол Дании Йеспер Вар и посол Германии Александр Ламбсдорф. Они около часа находились в российском Министерстве иностранных дел. Политики посетили Москву «в рамках рабочих контактов».