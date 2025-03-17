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17 марта, 16:13

Эксперт раскрыл, какой будет ключевая ставка после 21 марта

Эксперт Щербаченко: 21 марта Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21%

На заседании Центробанка, которое запланировано на 21 марта, вероятнее всего, будет принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко. Он обратил внимание на постепенное снижение инфляции, уровень которой, тем не менее, остаётся высоким.

Эксперт уверен, что ключевая ставка будет находиться в диапазоне 19-22% в течение всего года. По его словам, в марте не стоит ожидать снижения экономического показателя, однако это возможно в середине 2025 года.

«Оно начнётся при устойчивом снижении инфляции. На мой взгляд, это может произойти в середине 2025 года», — спрогнозировал собеседник RG.ru.

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Напомним, ранее в Центробанке сделали прогноз по ключевой ставке. Зампред ЦБ РФ не исключил повышения ключевой ставки на заседании 21 марта. Кроме того, риелтор объяснил, как изменится рынок недвижимости с учётом новых ипотечных лимитов Центробанка.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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