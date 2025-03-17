Эксперт раскрыл, какой будет ключевая ставка после 21 марта

На заседании Центробанка, которое запланировано на 21 марта, вероятнее всего, будет принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко. Он обратил внимание на постепенное снижение инфляции, уровень которой, тем не менее, остаётся высоким.

Эксперт уверен, что ключевая ставка будет находиться в диапазоне 19-22% в течение всего года. По его словам, в марте не стоит ожидать снижения экономического показателя, однако это возможно в середине 2025 года.

«Оно начнётся при устойчивом снижении инфляции. На мой взгляд, это может произойти в середине 2025 года», — спрогнозировал собеседник RG.ru.