Эксперт раскрыл, какой будет ключевая ставка после 21 марта
Эксперт Щербаченко: 21 марта Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21%
На заседании Центробанка, которое запланировано на 21 марта, вероятнее всего, будет принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко. Он обратил внимание на постепенное снижение инфляции, уровень которой, тем не менее, остаётся высоким.
Эксперт уверен, что ключевая ставка будет находиться в диапазоне 19-22% в течение всего года. По его словам, в марте не стоит ожидать снижения экономического показателя, однако это возможно в середине 2025 года.
«Оно начнётся при устойчивом снижении инфляции. На мой взгляд, это может произойти в середине 2025 года», — спрогнозировал собеседник RG.ru.
Напомним, ранее в Центробанке сделали прогноз по ключевой ставке. Зампред ЦБ РФ не исключил повышения ключевой ставки на заседании 21 марта. Кроме того, риелтор объяснил, как изменится рынок недвижимости с учётом новых ипотечных лимитов Центробанка.
Life.ru