В РФС рассказали о возможном товарищеском матче со сборной США

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможности проведения товарищеского матча между сборной России и командой США. По данным ТАСС, он назвал такой проведение такой встречи на поле «вполне реальным», как и встречи с другими сборными.

«Все может быть. Что касается контактов, то мы же договорились, что даем какие-то комментарии после того, как подписано соглашение о проведении игры», — отметил Дюков, добавив, что сборная США является сильным соперником.