В РФС рассказали о возможном товарищеском матче со сборной США
Глава РФС Дюков не исключил проведение товарищеского матча со сборной США
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможности проведения товарищеского матча между сборной России и командой США. По данным ТАСС, он назвал такой проведение такой встречи на поле «вполне реальным», как и встречи с другими сборными.
«Все может быть. Что касается контактов, то мы же договорились, что даем какие-то комментарии после того, как подписано соглашение о проведении игры», — отметил Дюков, добавив, что сборная США является сильным соперником.
В рамках мартовского сбора российская команда планирует сыграть два товарищеских матча: 19 марта — против Гренады и 25 марта — против Замбии. Ради первой встречи нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба даже получил долгожданный вызов в сборную России впервые за несколько лет.
С марта 2022 года российские сборные и клубы лишены возможности участвовать в международных турнирах из-за санкций ФИФА и УЕФА, поэтому они могут проводить только товарищеские встречи.
Kandinsky 3.1 / Life.ru