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17 марта, 09:46

В РФС рассказали о возможном товарищеском матче со сборной США

Глава РФС Дюков не исключил проведение товарищеского матча со сборной США

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможности проведения товарищеского матча между сборной России и командой США. По данным ТАСС, он назвал такой проведение такой встречи на поле «вполне реальным», как и встречи с другими сборными.

«Все может быть. Что касается контактов, то мы же договорились, что даем какие-то комментарии после того, как подписано соглашение о проведении игры», — отметил Дюков, добавив, что сборная США является сильным соперником.

В рамках мартовского сбора российская команда планирует сыграть два товарищеских матча: 19 марта против Гренады и 25 мартапротив Замбии. Ради первой встречи нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба даже получил долгожданный вызов в сборную России впервые за несколько лет.

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С марта 2022 года российские сборные и клубы лишены возможности участвовать в международных турнирах из-за санкций ФИФА и УЕФА, поэтому они могут проводить только товарищеские встречи.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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