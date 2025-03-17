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17 марта, 15:18

Путин и Рахмон завершили переговоры и начали обмен документами

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон завершили переговоры и приступили к процедуре обмена подписанными документами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Церемония обмена подписанными документами. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«По итогам российско-таджикистанских переговоров лидеры стран приступили к церемонии обмена подписанными документами», — говорится в публикации.

Перед этим главы стран в формате видеосвязи дали старт строительству Международного образовательного центра для одарённых детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского в столице Таджикистана — Душанбе.

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Напомним, сегодня Владимир Путин принял таджикистанского коллегу в Кремле. Они провели переговоры в Зелёной гостиной в узком составе. Ранее Life.ru сообщал, что на 18 марта у главы РФ запланировано участие в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

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Telegram / Кремль. Новости

Юрий Лысенко
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