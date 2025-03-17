Путин и Рахмон завершили переговоры и начали обмен документами

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон завершили переговоры и приступили к процедуре обмена подписанными документами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«По итогам российско-таджикистанских переговоров лидеры стран приступили к церемонии обмена подписанными документами», — говорится в публикации .

Перед этим главы стран в формате видеосвязи дали старт строительству Международного образовательного центра для одарённых детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского в столице Таджикистана — Душанбе.