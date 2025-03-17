Песков ответил Макрону на слова об отправке западных военных на Украину
Песков опроверг слова Макрона об отправке войск ЕС на Украину без согласия РФ
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание французского президента Эмманюэля Макрона о том, что для отправки военных на Украину Евросоюзу не нужно согласие России. Представитель Кремля напомнил, что размещение миротворческих сил и других контингентов возможно исключительно с согласия заинтересованных сторон.
«Это совершенно не правда. Потому что и миротворцы, и контингент с другим предназначением размещаются только по согласию сторон», — заявил Песков.
Реакция Москвы последовала после того, как Макрон сделал заявление о том, что Запад имеет право отправить своих военнослужащих на территорию Украины без согласия Москвы. Для отправки войск важно лишь иметь договорённость между Украиной и ЕС.
Ранее президента Франции обвинили в попытках развязать третью мировую войну. Однако Макрон пытается выставить ситуацию так, будто к конфликту мировое сообщество склоняет президент России Владимир Путин.
Life.ru