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17 марта, 16:47

Песков ответил Макрону на слова об отправке западных военных на Украину

Песков опроверг слова Макрона об отправке войск ЕС на Украину без согласия РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание французского президента Эмманюэля Макрона о том, что для отправки военных на Украину Евросоюзу не нужно согласие России. Представитель Кремля напомнил, что размещение миротворческих сил и других контингентов возможно исключительно с согласия заинтересованных сторон.

«Это совершенно не правда. Потому что и миротворцы, и контингент с другим предназначением размещаются только по согласию сторон», — заявил Песков.

Реакция Москвы последовала после того, как Макрон сделал заявление о том, что Запад имеет право отправить своих военнослужащих на территорию Украины без согласия Москвы. Для отправки войск важно лишь иметь договорённость между Украиной и ЕС.

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Ранее президента Франции обвинили в попытках развязать третью мировую войну. Однако Макрон пытается выставить ситуацию так, будто к конфликту мировое сообщество склоняет президент России Владимир Путин.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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