Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 16:30

Путин отметил близость позиций России и Таджикистана по глобальным вопросам

Президент Владимир Путин заявил, что обсуждение актуальных региональных вопросов подтвердило единство позиций России и Таджикистана.

«Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела», — отметил российский лидер по итогам двусторонних переговоров в Кремле.

Путин подчеркнул, что Москва и Душанбе активно координируют свои действия по важным направлениям на основных международных платформах, таких как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Содружество Независимых Государств (СНГ).

«Россия поддерживает Таджикистан в его председательстве в СНГ в этом году, важным событием которого станет саммит лидеров СНГ в октябре в Душанбе», — добавил российский президент.

Друг или так. Кто из зарубежных лидеров приедет в Москву на 80-летие Победы и какого гостя из США ждут
Друг или так. Кто из зарубежных лидеров приедет в Москву на 80-летие Победы и какого гостя из США ждут

Напомним, сегодня Владимир Путин принял таджикистанского коллегу в Кремле. Они провели переговоры в Зелёной гостиной в узком составе. Наши страны намерены улучшить режим взаимной торговли и инвестиций. Кроме того, Москва и Душанбе совместно занимаются вопросами безопасности в зоне ответственности ОДКБ. Россия и Таджикистан тесно сотрудничают, в том числе по линии гуманитарного взаимодействия. Так, в конце прошлого года Путин сообщил о намерении расширить количество мест для таджикских студентов в российских университетах.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Таджикистан
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar