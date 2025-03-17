Путин отметил близость позиций России и Таджикистана по глобальным вопросам

Президент Владимир Путин заявил, что обсуждение актуальных региональных вопросов подтвердило единство позиций России и Таджикистана.

«Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела», — отметил российский лидер по итогам двусторонних переговоров в Кремле.

Путин подчеркнул, что Москва и Душанбе активно координируют свои действия по важным направлениям на основных международных платформах, таких как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Содружество Независимых Государств (СНГ).

«Россия поддерживает Таджикистан в его председательстве в СНГ в этом году, важным событием которого станет саммит лидеров СНГ в октябре в Душанбе», — добавил российский президент.