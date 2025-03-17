Сестра погибшего в «Крокусе» через год получила 300 тысяч рублей и останки брата

Сестра Григория Грудко — одного из погибших в ходе теракта в «Крокусе» — спустя год с момента трагедии получила только 300 тысяч рублей в качестве компенсации. Об этом жительница Новосибирска рассказала Sib.fm.

Собеседница издания сообщила, что перевозка останков брата и гроб для него оплатило правительство Москвы. После этого она долгое время не получала никаких выплат, пока две недели назад Красный крест не перевёл ей 300 тысяч рублей в качестве компенсации за надгробие. При этом никаких выплат за моральный ущерб она до сих пор не получила.