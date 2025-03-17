Сестра погибшего в «Крокусе» через год получила 300 тысяч рублей и останки брата
Погибший в «Крокусе» Григорий Грудко. Обложка © Sib.fm
Сестра Григория Грудко — одного из погибших в ходе теракта в «Крокусе» — спустя год с момента трагедии получила только 300 тысяч рублей в качестве компенсации. Об этом жительница Новосибирска рассказала Sib.fm.
Собеседница издания сообщила, что перевозка останков брата и гроб для него оплатило правительство Москвы. После этого она долгое время не получала никаких выплат, пока две недели назад Красный крест не перевёл ей 300 тысяч рублей в качестве компенсации за надгробие. При этом никаких выплат за моральный ущерб она до сих пор не получила.
Ульяна говорит, что тело Григория было сильно изувечено, вероятно, начавшимся в «Крокусе» пожаром. Она добавила, что ей выдали 12 килограммов останков. Вместе с Григорием в теракте погибла мама его невесты.
Напомним, кровавый террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске случился 22 марта 2024 года. Боевики открыли огонь по людям, после чего подожгли зрительный зал. Жертвами трагедии стали 145 человек, пострадали свыше 550. На следующей день четверо непосредственных исполнителей теракта были задержаны, а в Москве арестовали свыше 10 их пособников. Недавно появилась информация, что срок расследования обстоятельств теракта продлили до конца мая.