Путин лично проводил Рахмона до машины после переговоров в Кремле

Президент России Владимир Путин после завершения переговоров в Кремле лично проводил президента Таджикистана Эмомали Рахмона к его автомобилю и тепло с ним попрощался.

После завершения переговоров Путин и Рахмон вышли на улицу, где тепло попрощались и обнялись. Российский лидер, пожимая руку коллеге, улыбнулся ему. Когда политик сел в свой автомобиль, президент России помахал ему на прощание.