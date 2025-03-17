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Регион
17 марта, 18:00

Путин лично проводил Рахмона до машины после переговоров в Кремле

Путин и Рахмон. Обложка © ТАСС / Кормилицина Кристина

Путин и Рахмон. Обложка © ТАСС / Кормилицина Кристина

Президент России Владимир Путин после завершения переговоров в Кремле лично проводил президента Таджикистана Эмомали Рахмона к его автомобилю и тепло с ним попрощался.

После завершения переговоров Путин и Рахмон вышли на улицу, где тепло попрощались и обнялись. Российский лидер, пожимая руку коллеге, улыбнулся ему. Когда политик сел в свой автомобиль, президент России помахал ему на прощание.

Путин 18 марта примет участие в съезде РСПП
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Напомним, сегодня Владимир Путин принял таджикистанского коллегу в Кремле. Встреча прошла в Зелёной гостиной в узком составе. В конце переговоров лидеры обменялись документами.

Александра Мышляева
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