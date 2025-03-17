Белый дом обвинил администрацию Джо Байдена в начале конфликта на Украине
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что конфликт на Украине мог бы не начаться, если бы у власти в предыдущие четыре года находился нынешний американский лидер Дональд Трамп. По её словам, причиной «войны» стали действия администрации экс-президента Джо Байдена.
Ливитт раскритиковала решение демократа отказаться от переговоров с Россией, назвав это проявлением слабости и некомпетентности. Она подчеркнула, что именно предыдущая администрация создала условия для эскалации конфликта.
При этом пресс-секретарь отметила, что с января 2025 года, когда Трамп вернулся на пост президента, его команде удалось добиться значительного прогресса в урегулировании украинского кризиса.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о предстоящем телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который запланирован на 18 марта. В Кремле подтвердили, что обсуждение действительно состоится в указанную дату, однако детали будущей беседы остались под завесой тайны.
flickr / Joe Biden