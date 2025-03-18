Сийярто указал на наглость главы МИД Украины после слов о закарпатских венграх
Сийярто назвал недопустимым заявление главы МИД Украины по венграм в Закарпатье
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал заявление украинского коллеги Андрея Сибиги в ходе видеоконференции с главами МИД стран Евросоюза. Он назвал выступление представителя Киева «скандальным» и «возмутительным».
«Украинский министр назвал вопросы венгерской общины в Закарпатье искусственной проблемой в контексте вступления Украины в ЕС. Это абсолютно недопустимо», — отметил Сийярто в разговоре с венгерскими журналистами.
Организаторы встречи в Брюсселе переключали трансляцию так, что никто из присутствующих министров не мог вовремя ответить Сибиге. Сийярто описал это как настоящий скандал. Министр подтвердил, что Будапешт не даст Киеву интегрироваться в ЕС, пока венгерская община в Закарпатье не восстановит свои права, которые она имела до 2015 года.
Ранее Правительство Венгрии уже сообщало о намерении остановить присоединение Украины к ЕС, если Киев продолжит ущемлять интересы венгерского национального меньшинства. Ещё в 2023 году Сийярто говорил, что Украина ущемляет права этнических венгров в Закарпатской области.
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