Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 22:59

Сийярто указал на наглость главы МИД Украины после слов о закарпатских венграх

Сийярто назвал недопустимым заявление главы МИД Украины по венграм в Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал заявление украинского коллеги Андрея Сибиги в ходе видеоконференции с главами МИД стран Евросоюза. Он назвал выступление представителя Киева «скандальным» и «возмутительным».

«Украинский министр назвал вопросы венгерской общины в Закарпатье искусственной проблемой в контексте вступления Украины в ЕС. Это абсолютно недопустимо», — отметил Сийярто в разговоре с венгерскими журналистами.

Сийярто: Венгрия не позволит включить ядерную энергетику в 17-й пакет санкций
Сийярто: Венгрия не позволит включить ядерную энергетику в 17-й пакет санкций

Организаторы встречи в Брюсселе переключали трансляцию так, что никто из присутствующих министров не мог вовремя ответить Сибиге. Сийярто описал это как настоящий скандал. Министр подтвердил, что Будапешт не даст Киеву интегрироваться в ЕС, пока венгерская община в Закарпатье не восстановит свои права, которые она имела до 2015 года.

Ранее Правительство Венгрии уже сообщало о намерении остановить присоединение Украины к ЕС, если Киев продолжит ущемлять интересы венгерского национального меньшинства. Ещё в 2023 году Сийярто говорил, что Украина ущемляет права этнических венгров в Закарпатской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Thomas Thier-Hassler

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Венгрия
  • Украина
  • Петер Сийярто
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar