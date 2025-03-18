Economist: За семь недель Трамп превратил Украину из союзника в клиента США

Власти Украины пришли к выводу, что страна больше не является партнёром США, а превратилась в должника. Об этом рассказали представители украинского правительства в интервью журналу The Economist.

«Ясно одно: президент США Дональд Трамп нас терпеть не может, и что за семь недель мы превратились из союзников в клиентов, причём с воображаемыми долгами», — утверждает источник в статье.

По словам собеседника, американский президент намеренно стремится сделать Украину более «сговорчивой», лишая страну значимых рычагов влияния. Это ограничение может повлиять на будущие переговоры по территориальным вопросам.