Economist: За семь недель Трамп превратил Украину из союзника в клиента США
Власти Украины пришли к выводу, что страна больше не является партнёром США, а превратилась в должника. Об этом рассказали представители украинского правительства в интервью журналу The Economist.
«Ясно одно: президент США Дональд Трамп нас терпеть не может, и что за семь недель мы превратились из союзников в клиентов, причём с воображаемыми долгами», — утверждает источник в статье.
По словам собеседника, американский президент намеренно стремится сделать Украину более «сговорчивой», лишая страну значимых рычагов влияния. Это ограничение может повлиять на будущие переговоры по территориальным вопросам.
Также в статье затронули политическую обстановку в Киеве на фоне военных действий. По данным источника, вторжение ВСУ в Курскую область вызвало разногласия среди украинских офицеров. Многие из них изначально выступали против этой операции.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны согласовали многие детали окончательного договора по Украине. Однако, по его словам, ещё требуется сделать немало. Напомним, что переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой должны состояться 18 марта.
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