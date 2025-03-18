Названа следующая цель Армии РФ после освобождения Степового в Запорожской области

После освобождения села Степовое в Запорожской области отряды ВС России продвигаются к селу Лобковое. Об этом сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов.

«После освобождения Степового российские войска проводят наступательные действия к селу Лобковому. Идёт продвижение на этом направлении», — приводит слова Рогова ТАСС.

Степовое и Лобковое находятся близ посёлка Степногорск и города Васильевка, недалеко от Каховского водохранилища.

Напомним, накануне в Минобороны России сообщили об освобождении Степового. Взять населённый пункт под контроль удалось силами группировки «Днепр».