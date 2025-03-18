Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 07:18

Названа следующая цель Армии РФ после освобождения Степового в Запорожской области

Рогов: ВС РФ после освобождения Степового продвигаются к Лобковому в Запорожье

После освобождения села Степовое в Запорожской области отряды ВС России продвигаются к селу Лобковое. Об этом сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов.

«После освобождения Степового российские войска проводят наступательные действия к селу Лобковому. Идёт продвижение на этом направлении», — приводит слова Рогова ТАСС.

Степовое и Лобковое находятся близ посёлка Степногорск и города Васильевка, недалеко от Каховского водохранилища.

Напомним, накануне в Минобороны России сообщили об освобождении Степового. Взять населённый пункт под контроль удалось силами группировки «Днепр».

Российские войска сделали мощный рывок к границе ДНР и бьются с ВСУ за Вольное Поле
Российские войска сделали мощный рывок к границе ДНР и бьются с ВСУ за Вольное Поле

Ранее было названо число освобождённых ВС РФ в Харьковской области населённых пунктов. Глава российской администрации Виталий Ганчев заявил, что под контролем Армии РФ находится порядка 70 населённых пунктов. При этом десять из них были освобождены уже в 2025 году.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar