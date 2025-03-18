Названа следующая цель Армии РФ после освобождения Степового в Запорожской области
Рогов: ВС РФ после освобождения Степового продвигаются к Лобковому в Запорожье
После освобождения села Степовое в Запорожской области отряды ВС России продвигаются к селу Лобковое. Об этом сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов.
«После освобождения Степового российские войска проводят наступательные действия к селу Лобковому. Идёт продвижение на этом направлении», — приводит слова Рогова ТАСС.
Степовое и Лобковое находятся близ посёлка Степногорск и города Васильевка, недалеко от Каховского водохранилища.
Напомним, накануне в Минобороны России сообщили об освобождении Степового. Взять населённый пункт под контроль удалось силами группировки «Днепр».
Ранее было названо число освобождённых ВС РФ в Харьковской области населённых пунктов. Глава российской администрации Виталий Ганчев заявил, что под контролем Армии РФ находится порядка 70 населённых пунктов. При этом десять из них были освобождены уже в 2025 году.
ТАСС / Алексей Коновалов