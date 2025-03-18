Ряд стран Европы напуган «‎прогрессом» по теме изъятия активов России

Великобритания и Европейский Союз планируют активизировать переговоры по вопросам изъятия замороженных активов российского Центробанка с целью увеличения расходов на оборону и оказания давления на Кремль перед мирными переговорами по Украине. «Инновационные инициативы» для совместного увеличения финансирования и повышения военной готовности будут обсуждаться 18 марта в Лондоне, сообщает агентство Bloomberg.

На встрече будут присутствовать министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. В ходе переговоров будет рассмотрен вопрос о том, как Европа может обеспечить необходимую юридическую и финансовую основу для изъятия российских миллиардов.

По данным агентства, в этой теме достигнут «прогресс», но некоторые европейские страны, такие как Бельгия и Германия, продолжают выражать обеспокоенность тем, что конфискация может нарушить принцип государственного иммунитета в соответствии с международным правом и оказать негативное влияние на евро.