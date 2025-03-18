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18 марта, 07:46

Ряд стран Европы напуган «‎прогрессом» по теме изъятия активов России

Bloomberg: Великобритания и ЕС 18 марта обсудят изъятие замороженных активов РФ

Великобритания и Европейский Союз планируют активизировать переговоры по вопросам изъятия замороженных активов российского Центробанка с целью увеличения расходов на оборону и оказания давления на Кремль перед мирными переговорами по Украине. «Инновационные инициативы» для совместного увеличения финансирования и повышения военной готовности будут обсуждаться 18 марта в Лондоне, сообщает агентство Bloomberg.

На встрече будут присутствовать министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. В ходе переговоров будет рассмотрен вопрос о том, как Европа может обеспечить необходимую юридическую и финансовую основу для изъятия российских миллиардов.

По данным агентства, в этой теме достигнут «прогресс», но некоторые европейские страны, такие как Бельгия и Германия, продолжают выражать обеспокоенность тем, что конфискация может нарушить принцип государственного иммунитета в соответствии с международным правом и оказать негативное влияние на евро.

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Согласно словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, изъятие замороженных российских активов представляет собой моральную обязанность Европы по отношению к Украине. Ранее Киев сообщил о получении первых средств от Лондона, полученных за счёт доходов от этих замороженных активов, сумма которых составила около $971,3 миллиона. В ответ на это в Госдуме заявили, что Великобритания является основным выгодоприобретателем конфликта на Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / lazyllama

Наталья Афонина
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