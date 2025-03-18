Без запугиваний! Родителям объяснили, как защитить детей от мошенников в Сети

Родители должны регулярно разговаривать с детьми, предупреждая их о мошенниках, которые орудуют в Интернете, уверена психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ольга Калинова. По её словам, для беседы лучше выбрать нейтральный тон, отказавшись от запугиваний, заигрываний и нравоучений.

Наследникам важно объяснить, что далеко не все люди в Сети доброжелательны. Также следует сообщить о потенциальных случаях мошенничества. Необходимо рекомендовать ребёнку не общаться с незнакомцами, не отправлять свои данные и сообщать взрослым о нестандартных ситуациях. Для подростков лучше выбрать диалог, для малышей — формат игры.

«Покажите ребёнку рекламу или предложение, которое выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, например: «Выиграй iPhone за 100 рублей». Попросите его проанализировать, почему это может быть мошенничеством: «Почему кто-то будет раздавать дорогие вещи так дёшево? Каковы могут быть скрытые условия?», — привела пример собеседница РИАМО.