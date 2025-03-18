Пила, работала в баре: Раскрыты шокирующие детали жизни матери, потерявшей в пожаре 5 детей

В Башкирии органы опеки забирали из семьи детей, которые позже погибли в пожаре, когда их 33-летняя мать была на ночной работе. Причиной изъятия стало пьянство женщины, но она смогла вернуть их, устроилась на работу и попыталась поменять образ жизни. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

«Ранее опека забирала пятерых детей у матери из-за её пьянства. Но она их смогла вернуть, устроилась на работу. Также женщина привлекалась к административной ответственности, была на контроле комиссии по делам несовершеннолетних и органов опеки. Сейчас она работает в ночном баре. Последняя проверка ситуации дома показала, что в квартире имеются необходимые мебель и техника», — уточнил собеседник агентства.