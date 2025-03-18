Пила, работала в баре: Раскрыты шокирующие детали жизни матери, потерявшей в пожаре 5 детей
Опека Башкирии изымала из-за пьянства матери пятерых детей, погибших в пожаре
Пять детей погибли при пожаре в Башкортостане. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан
В Башкирии органы опеки забирали из семьи детей, которые позже погибли в пожаре, когда их 33-летняя мать была на ночной работе. Причиной изъятия стало пьянство женщины, но она смогла вернуть их, устроилась на работу и попыталась поменять образ жизни. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.
«Ранее опека забирала пятерых детей у матери из-за её пьянства. Но она их смогла вернуть, устроилась на работу. Также женщина привлекалась к административной ответственности, была на контроле комиссии по делам несовершеннолетних и органов опеки. Сейчас она работает в ночном баре. Последняя проверка ситуации дома показала, что в квартире имеются необходимые мебель и техника», — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что все дети рождены от разных отцов, новый сожитель появился у женщины сравнительно недавно. При этом в графе «отцовство» в детских документах стоит прочерк. Также у женщин есть трое детей подросткового возраста, но они проживают в Уфе со своими отцами.
Напомним, ночью 18 марта в квартире на втором этаже двухэтажного дома в селе Вперёд Давлекановского района Башкортостана загорелся натяжной потолок. Внутри помещения в этот момент находились пятеро детей: 5-летние близнецы-девочки, 3-летние близнецы-мальчики, 7-летняя девочка. Также в квартире ночевал сожитель матери детей. Женщина той ночью была на работе. Все находившиеся в квартире погибли. СК возбудил уголовное дело.