Россиянам назвали цены на летний отдых в Турции

Турецкие отели широко распахнут перед вами двери, если у вас есть 150 тысяч рублей на двоих. Таковы будут цены на туры грядущим летом для российских путешественников. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

Отдых в бюджетном номере четырёхзвёздочного отеля по системе «всё включено» будет стоить 150-180 тысяч рублей. В гостиницах классом повыше номера класса «эконом» будут стоить до 220 тысяч. Отели с пятью звёздами будут доступны россиянам по цене 230-335 тысяч с системой «ультра всё включено». Самые высокорейтинговые, крышесносные и богатые отели за свои удобства попросят от 340 до 420 тысяч.