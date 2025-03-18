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18 марта, 10:42

Россиянам назвали цены на летний отдых в Турции

АТОР: Путёвка на двоих в турецкий отель летом будет стоить от 150 тысяч рублей

Турецкие отели широко распахнут перед вами двери, если у вас есть 150 тысяч рублей на двоих. Таковы будут цены на туры грядущим летом для российских путешественников. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

Отдых в бюджетном номере четырёхзвёздочного отеля по системе «всё включено» будет стоить 150-180 тысяч рублей. В гостиницах классом повыше номера класса «эконом» будут стоить до 220 тысяч. Отели с пятью звёздами будут доступны россиянам по цене 230-335 тысяч с системой «ультра всё включено». Самые высокорейтинговые, крышесносные и богатые отели за свои удобства попросят от 340 до 420 тысяч.

Ещё почти 100 отелей закрыли в Турции после гибели 79 человек на горнолыжном курорте
Ещё почти 100 отелей закрыли в Турции после гибели 79 человек на горнолыжном курорте

К слову, после серии несчастных случаев в турецких отелях некоторые из них позакрывали из-за несоответствия требованиям безопасности. В одной только Анталье было запечатано 50 заведений. Но в АТОР заверили, что это никак не подпортит отдых российским туристам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Morrowind

Владимир Озеров
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