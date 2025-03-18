Неизвестные открыли стрельбу в торговом центре в Белой Церкви под Киевом

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу управления Нацполиции, группа неизвестных ворвалась в спортклуб, расположенный внутри торгового центра, и открыла огонь по посетителям. В результате один человек получил ранения и был госпитализирован. В настоящее время правоохранительные органы продолжают поиски нападавших, однако задержать их пока не удалось.

На Украине подобные инциденты происходят довольно часто, это связано с неконтролируемым оборотом оружия. Ситуация усугубилась после того, как власти начали раздавать оружие всем желающим в феврале 2022 года. В прошлом году во время стрельбы в селе Доброводы Тернопольской области на западе Украины погибли две женщины. Одну из них расстреляли прямо на глазах у собственных детей. Много шума наделала и стрельба в гостинице в Киеве. Один человек умер от огнестрельного ранения, двое ранены.