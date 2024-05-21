"Светлого будущего нам явно не видать": Украинец рассказал о вернувшемся в лихие 90-е Киеве
МК.ru: Киев на фоне ужесточения мобилизации "вернулся в лихие 90-е"
Улицы Киева из-за ужесточения мобилизации в одночасье опустели. При этом в городе предсказуемо стало больше так называемых блокпостов, на которых дежурят военкомы, жаждущие отправить на фронт любого попавшегося мужчину. Как признаются горожане, теперь прогулка по городу напоминает лотерею ценою в жизнь.
Накалённая обстановка в украинском обществе способствует агрессии и росту криминала. К примеру, накануне в Киевской области какой-то неадекват бегал с ломом по дороге, ударяя им по машинам. А сегодня вооружённые люди в масках напали на прохожих в Киеве — в результате инцидента есть пострадавшие. Принятие закона об ужесточении мобилизации также сильно ударило по экономике Украины: многие отрасли оказались в полном ступоре. Кто-то из руководителей предприятий пытается договориться с военкомами напрямую, отвоевав у них сотрудников взамен на топливо или другие преференции. Немало заводов из-за отсутствия мужчин и вовсе попросту встали. Аналогичная ситуация наблюдается и в заведениях общепита: ресторанах, кафе и столовых.
"Сейчас на улицах беспредел, живём как будто в 90-х, а люди боятся вызывать полицию, потому что полицейские скорее вызовут сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). <...> Страшно представить, что будет дальше. Светлого будущего нам явно не видать", — приводит сайт МК.ru слова жителя украинской столицы.
Напомним, в апреле Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине, который, в частности, предусматривает призыв всех мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Также недавно Рада приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления, а Минобороны Незалежной опубликовало приказ о признании годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями.
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