Улицы Киева из-за ужесточения мобилизации в одночасье опустели. При этом в городе предсказуемо стало больше так называемых блокпостов, на которых дежурят военкомы, жаждущие отправить на фронт любого попавшегося мужчину. Как признаются горожане, теперь прогулка по городу напоминает лотерею ценою в жизнь.

Накалённая обстановка в украинском обществе способствует агрессии и росту криминала. К примеру, накануне в Киевской области какой-то неадекват бегал с ломом по дороге, ударяя им по машинам. А сегодня вооружённые люди в масках напали на прохожих в Киеве — в результате инцидента есть пострадавшие. Принятие закона об ужесточении мобилизации также сильно ударило по экономике Украины: многие отрасли оказались в полном ступоре. Кто-то из руководителей предприятий пытается договориться с военкомами напрямую, отвоевав у них сотрудников взамен на топливо или другие преференции. Немало заводов из-за отсутствия мужчин и вовсе попросту встали. Аналогичная ситуация наблюдается и в заведениях общепита: ресторанах, кафе и столовых.