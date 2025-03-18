Генерал ВСУ объявил об «отходе» в ДНР после разгрома женского штурмового десанта
Украинский генерал Наев объявил об отходе ВСУ на одном из участков фронта в ДНР
Подразделения ВСУ организованно оставляют свои позиции на одном из участков фронта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев, который сейчас командует тактической группой на этом направлении.
«Продолжается второй месяц моего командования тактической группой, которая держит оборону на одном из направлений... На одном из участков фронта принято решение по отводу сил и средств с невыгодных позиций», — написал офицер в соцсетях.
Генерал ВСУ объяснил данное решение с желанием «сохранить жизни личного состава». Но раскрывать, о каком именно участке фронта идёт речь, Наев не стал по известным причинам. Однако из материалов украинских СМИ следует, что генерал руководил тактической группой «Великая Новосёлка» в ДНР. Этот посёлок был освобождён Армией России ещё 26 января. Его взятие позволило нашим войскам выйти на административную границу Запорожской области с востока.
Положение у ВСУ в ДНР сейчас незавидное. Сегодня утром стало известно, что российские войска ликвидировали группу женщин-штурмовиков 425-го отдельного полка ВСУ «Скала» в окрестностях Красноармейска (Покровска). До этого здесь же были разбиты расчёты элитного специального батальона Вооружённых сил Украины «Птицы Мадьяра».
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