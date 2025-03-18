Генерал ВСУ объявил об «‎отходе» в ДНР после разгрома женского штурмового десанта

Подразделения ВСУ организованно оставляют свои позиции на одном из участков фронта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев, который сейчас командует тактической группой на этом направлении.

«Продолжается второй месяц моего командования тактической группой, которая держит оборону на одном из направлений... На одном из участков фронта принято решение по отводу сил и средств с невыгодных позиций», — написал офицер в соцсетях.