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18 марта, 11:39

У экс-знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова* осталась квартира в Москве за 45 млн

Кадр из видео «Что? Где? Когда? Третья игра Осенней серии. Выпуск от 08.10.2017» / © YouTube

Кадр из видео «Что? Где? Когда? Третья игра Осенней серии. Выпуск от 08.10.2017» / © YouTube

У Ровшана Аскерова*, бывшего участника интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», осталась элитная квартира в Москве, стоимость которой составляет десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В настоящее время Аскеров *живет в Баку вместе с женой и двумя детьми. Тем не менее, как указывает Telegram-канал, он не расстался с роскошной недвижимостью на Ленинградском проспекте площадью 67 квадратных метров. Его супруга, Юлия Галуева, продолжающая занимать пост председателя одной из адвокатских коллегий в Москве, владеет соседней квартирой. Предполагается, что супруги могли объединить эти объекты в одно целое. Оценочная стоимость их недвижимости составляет 45 миллионов рублей.

Кроме того, у Аскерова* имеется налоговый счёт в России, аналогичный тому, что он имеет на Украине. Журналисты также отмечают, что на семью не зарегистрировано никакого бизнеса.

Подробнее о том, на чём заработала миллиарды семья знатока Ровшана Аскерова, которому нравятся удары ВСУ по России, Life.ru рассказывал здесь.

На чём заработала миллиарды семья знатока Ровшана Аскерова, которому нравятся удары ВСУ по России
На чём заработала миллиарды семья знатока Ровшана Аскерова, которому нравятся удары ВСУ по России

Напомним, что на днях бывший игрок телепередачи «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* появился в публичном поле с очередной порцией ненависти к России. Он заявил, что приветствует ракетные удары по Белгороду и ему не жаль погибающих от них русских детей, потому что их родители поддерживают СВО. По мнению Аскерова*, все атаки Киева на Россию оправданны.

*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Марина Фещенко
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