У Ровшана Аскерова*, бывшего участника интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», осталась элитная квартира в Москве, стоимость которой составляет десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В настоящее время Аскеров *живет в Баку вместе с женой и двумя детьми. Тем не менее, как указывает Telegram-канал, он не расстался с роскошной недвижимостью на Ленинградском проспекте площадью 67 квадратных метров. Его супруга, Юлия Галуева, продолжающая занимать пост председателя одной из адвокатских коллегий в Москве, владеет соседней квартирой. Предполагается, что супруги могли объединить эти объекты в одно целое. Оценочная стоимость их недвижимости составляет 45 миллионов рублей.

Кроме того, у Аскерова* имеется налоговый счёт в России, аналогичный тому, что он имеет на Украине. Журналисты также отмечают, что на семью не зарегистрировано никакого бизнеса.

Напомним, что на днях бывший игрок телепередачи «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* появился в публичном поле с очередной порцией ненависти к России. Он заявил, что приветствует ракетные удары по Белгороду и ему не жаль погибающих от них русских детей, потому что их родители поддерживают СВО. По мнению Аскерова*, все атаки Киева на Россию оправданны.