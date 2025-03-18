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18 марта, 11:48

Учёные изучили содержимое древних гробов китобоев, растаявших из-за потепления

В Норвегии нашли древние могилы китобоев. Фото © niku.no, Лизе Локту/Губернатор Шпицбергена

В Норвегии нашли древние могилы китобоев. Фото © niku.no, Лизе Локту/Губернатор Шпицбергена

В Норвегии ученые следят за процессом таяния вечной мерзлоты, где находятся гробы китобоев, возраст которых составляет около 400 лет. Эти захоронения находятся на Шпицбергене и относятся к 17-18 векам, являясь одними из самых ранних памятников китобойного промысла.

С изменением климата археологические находки подвергаются серьёзной угрозе. Их могут разрушить сильные дожди, оползни и оседание почвы, пишет «Царьград».

При анализе останков из этих могил исследователи выявили признаки тяжелого физического труда, такие как износ суставов и следы дефицита витаминов. Одной из возможных причин смерти китобоев могла стать цинга. ДНК-анализ скелетов показал, что китобои прибыли на Шпицберген из разных уголков Европы.

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Первые упоминания о китобойном промысле в Норвегии относятся к викингам, которые охотились на китов для получения мяса, жира и других материалов. Позже китобойный промысел стал более организованным. Норвегия начала активно экспортировать китовый жир и мясо, что способствовало экономическому росту. К XIX веку Норвегия стала одним из ведущих производителей китового жира в мире. Норвежские китобои начали использовать новые технологии, такие как паровые суда, что увеличивало эффективность промысла. В 1986 году Международная китобойная комиссии (МКК) ввела мораторий на коммерческий китобойный промысел. Однако Норвегия, не согласившись с этим решением, продолжила ограниченный промысел, утверждая, что это необходимо для управления популяцией китов и сохранения традиций.

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Ранее Life.ru рассказал, что на побережье Мексиканского залива (Американского залива) в США нашли необычные «ведьмины бутылки». Учёные запретили их вскрывать и объяснили, что такие предметы могут содержать что-то опасное. Пока неизвестно, кто является их отправителем.

Алексей Берковиц
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