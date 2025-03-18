«Извините, блин!»: Путин остро осадил западных политиков, пренебрегающих правовыми нормами

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин использовал эвфемизмы, обсуждая игнорирование Западом правовых норм в политике и экономике. Он отметил, что за океаном замораживание и конфискация активов происходит «грубо и нецивилизованно».

«Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии называть, вот обсуждают какой-то политический вопрос. Говорят: «Делаем так». Извините, блин! Я иногда говорил — но так же нельзя, это противоречит нормам. «Ну ничего, что противоречит, так целесообразно». Вот и всё», — сказал Путин.