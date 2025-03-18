«Извините, блин!»: Путин остро осадил западных политиков, пренебрегающих правовыми нормами
Путин уличил Запад в игнорировании правовых норм
На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин использовал эвфемизмы, обсуждая игнорирование Западом правовых норм в политике и экономике. Он отметил, что за океаном замораживание и конфискация активов происходит «грубо и нецивилизованно».
«Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии называть, вот обсуждают какой-то политический вопрос. Говорят: «Делаем так». Извините, блин! Я иногда говорил — но так же нельзя, это противоречит нормам. «Ну ничего, что противоречит, так целесообразно». Вот и всё», — сказал Путин.
Ранее Путин отметил, что российский бизнес успешно адаптировался к западным санкциям и разработал новые механизмы сотрудничества с иностранными партнёрами, которые продолжают желать взаимодействовать с Россией. Он также уточнил, что Запад ввёл против России свыше 28 тысяч санкций, что превышает количество ограничений, введённых против всех остальных стран в мире.
Life.ru