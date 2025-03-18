Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 13:28

Путин назвал важное достижение российского бизнеса в условиях санкций

Путин: Бизнес в РФ научился работать в условиях санкций и искать альтернативы

Бизнес в России научился работать в условиях западных санкций и сумел запустить альтернативные механизмы сотрудничества с заинтересованными иностранными партнёрами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, отечественный бизнес столкнулся с серьёзными вызовами за последнее время.

«В их числе мощное санкционное давление прежде всего, ограничения на международные расчёты и операции на внешних рынках. Эти и другие действия в целом подрывают свободу торговли и инвестиций в мировой экономике», — указал глава государства.

Путин добавил, что российские предприниматели научились работать в условиях ограничений. По его словам, бизнесмены адаптировались к ним, продумали и запустили альтернативные механизмы сотрудничества с иностранными партнёрами, которые и дальше хотят взаимодействовать с РФ.

Торговая палата США предложила снять часть санкций с России
Торговая палата США предложила снять часть санкций с России

Тем не менее глава Минфина США Скотт Бессент ранее заявил о готовности США ввести «самые жёсткие санкции» против России. Американский лидер Дональд Трамп тоже сообщал о наличии рычагов давления на РФ, но выступал против их использования из-за «позитивного» диалога по Украине. Позднее зарубежные СМИ писали, что Вашингтон «по-тихому» усилил антироссийский санкционный режим, не вводя новых ограничений и не делая официальных заявлений.

Обложка ©

Life.ru

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Путин
  • Новости экономики
  • Санкции против России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar