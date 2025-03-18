Путин назвал важное достижение российского бизнеса в условиях санкций

Бизнес в России научился работать в условиях западных санкций и сумел запустить альтернативные механизмы сотрудничества с заинтересованными иностранными партнёрами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, отечественный бизнес столкнулся с серьёзными вызовами за последнее время.

«В их числе мощное санкционное давление прежде всего, ограничения на международные расчёты и операции на внешних рынках. Эти и другие действия в целом подрывают свободу торговли и инвестиций в мировой экономике», — указал глава государства.