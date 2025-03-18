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18 марта, 15:43

В Белом доме сообщили, что Путин и Трамп беседуют уже более 1,5 часов

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп уже более полутора часов ведут телефонные переговоры, сообщает представитель администрации Белого дома.

Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино сообщил в соцсети X, что беседа «всё ещё продолжается». А ранее он проинформировал, что Трамп находится в Овальном кабинете и с 10:00 по восточному времени США (17:00 мск) общается с российским президентом Путиным.

По окончанию переговоров Трамп намерен сделать заявление для прессы.

Переговоры Путина и Трампа 18 марта 2025 года: последние новости
Переговоры Путина и Трампа 18 марта 2025 года: последние новости

Ранее в Кремле рассказали, о чём будут говорить Путин и Трамп. Ожидается, что основными темами телефонного разговора станут нормализация двусторонних отношений и разрешение украинского кризиса.

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Shutterstock / FOTODOM/ Below the Sky

Марина Фещенко
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