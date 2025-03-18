Путин и Трамп обсудили Ближний Восток, Красное море и ядерное нераспространение
В ходе продолжительной беседы президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули различные международные вопросы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности», — говорится в сообщении.
В Кремле подчеркнули, что это будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. В качестве примера там напомнили о солидарном голосовании Москвы и Вашингтона в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта.
Напомним, телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа продолжались 2 часа и 28 минут и стали самыми продолжительными в истории президентов двух стран. Life.ru публиковал полные итоги этой беседы.