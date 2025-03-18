Путин и Трамп обсудили Ближний Восток, Красное море и ядерное нераспространение

В ходе продолжительной беседы президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули различные международные вопросы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности», — говорится в сообщении.