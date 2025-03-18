Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 18:16

Путин и Трамп обсудили Ближний Восток, Красное море и ядерное нераспространение

В ходе продолжительной беседы президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули различные международные вопросы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности», — говорится в сообщении.

В Кремле подчеркнули, что это будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. В качестве примера там напомнили о солидарном голосовании Москвы и Вашингтона в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта.

Путин поблагодарил Трампа за помощь по Украине
Путин поблагодарил Трампа за помощь по Украине

Напомним, телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа продолжались 2 часа и 28 минут и стали самыми продолжительными в истории президентов двух стран. Life.ru публиковал полные итоги этой беседы.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar