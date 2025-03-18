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18 марта, 18:38

Белый дом: Путин и Трамп выступили против угрозы Ирана Израилю

Президент России Владимир Путин и его американский партнёр Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию с Ираном и выразили осуждение в связи с угрозами Тегерана в адрес Израиля. Об этом сообщается в официальном заявлении Белого дома по итогам их переговоров.

«Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что Иран никогда не должен находиться в положении, позволяющем уничтожить Израиль», — отмечается в документе.

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Напомним, ранее американские журналисты писали, что Иран планирует тихо и быстро создать ядерное оружие. Позже выяснилось, что Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Республиканец надеется, что Штатам не придётся часто применять этот метод.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Александра Мышляева
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